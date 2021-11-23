В сети люди называют мужчину извергом и живодером. Ведь он не только убивает собак, но и хвастается этим в фейсбуке. Об этом рассказали 23 ноября.
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Подсыпает яд в пищу
Недавно одесситы посреди улицы нашли четыре трупа собак. Оказалось, что один мужчина подсыпает им в пищу яд.
Жители дома нашли предполагаемого убийцу животных. Им оказался местный житель, который завел "черный блокнот" мест, где живут собаки. Он находит животных и убивает их ядом.
Люди рассказывают, что мужчина публикует на своей странице в фейсбуке фото с мест преступлений. Он радуется, что травит собак.
Мужчина травит собак: видео из телеграма "Х**вая Одесса"
Кое-кто из одесситов оправдывает злоумышленника тем, что он якобы спасает местных жителей. Ведь мужчина, вероятно, травит агрессивных собак. Однако пользователи сети отрицают этот факт. К тому же они считают, что такие поступки не могут быть оправданы при любых обстоятельствах.
Издевательства над собакой в Киеве
- Утром 22 ноября в Святошинском районе мужчина гулял с собакой. Вдруг он поднял ее за ошейник и начал бить ключами.
- Очевидица инцидента подбежала к живодеру и стала требовать, чтобы злоумышленник отпустил собаку. Однако мужчина набросился и на нее.
- На вызов приехали патрульные, которые поймали злоумышленника. Однако чем закончился инцидент – не сообщили.