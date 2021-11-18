Выяснилось, что собаки стали агрессивными из-за того, что Елена Осипенко не кормит их должным образом. В конце концов из-за этого страдают люди, которые живут возле приюта, и их любимцы.

Стоит внимания Оставил голодной под магазином, потому что хотел спать: киевлян возмутила история о брошенной собаке

Нападают на всех, кого видят

Зоозащитница Евгения Прокопенко рассказала, что в приюте горе-владелицы оказалось более десятка собак агрессивных пород. Это животные, владельцы которых уже ничего не могли сделать с их поведением.

Однако новая опекунша вообще оставляет их самих без пищи на несколько дней. Следовательно, собаки начинают рыть ямы под заборами и выбегают на улицу, чтобы найти что-то поесть. Там они нападают на других животных и людей.



Владелица приюта оставляет собак без еды на несколько дней / Скриншот видео

Грета едва не стала добычей

Потерявшая лапу собака Грета в день нападения мастифов гуляла неподалеку от приюта со своей владелицей Татьяной. В какой-то момент псы схватили животное за лапу и начали затаскивать на свою территорию.

Спасти овчарку удалось, но ей пришлось ампутировать переднюю лапу. Владелица собирается установить пушистой любимице протез, но ее жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Ведь Грета была звездой фильмов и выставок.

Несчастья пытались избежать 10 лет

Люди рассказали, что в течение последних десяти лет написали на владелицу приюта Осипенко более 80 заявлений. Однако полиция никак на них не реагировала.

В Броварах агрессивные мастифы оставили без лапы соседскую собаку: видео