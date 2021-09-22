Первым тревогу забил пользователь Дмитрий Беззубченко. По словам парня, собака стояла привязанной возле магазина АТБ в течение нескольких часов с 10:00.

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Хозяин предал друга, потому что хотел спать

В комментариях под заметкой местные жители отметили, что хозяин четвероногого якобы специально оставил его на улице, потому что хотел поспать. По их словам, мужчина сам это подтвердил. Кроме того, на осмотре у ветеринара выяснилось, что собака не ела в течение трех последних дней.



Под Киевом мужчина оставил своего голодного лабрадора под магазином / Фото фейсбук "Софиевская Борщаговка"

Собака все же вернулась к горе-хозяину

За судьбу лабрадора переживало много горожан. Так, неравнодушные даже вызвали на место происшествия специальную службу. Однако она по дороге попала в аварию. Поэтому собаку забрали парень с девушкой. Сперва хозяин был не против этого, но впоследствии все же якобы забрал преданного любимца.

Похожий случай

В городе Васильков Киевской области соседи пожаловались на женщину, которая содержала в квартире 69 домашних животных. В частности, 41 собака и 28 кошек жили без надлежащих санитарных условий в невероятной тесноте – всех животных гражданка держала в одной комнате.