Животные содержались в квартире без надлежащих условий. Правоохранители забрали женщину в участок.

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Полиция разоблачила подпольный приют для животных

В полиции рассказали, что к ним обратились жители многоэтажки. Они жаловались, что в соседней квартире в антисанитарных условиях находится много животных.

В частности речь шла о собаках и кошках. Люди рассказали, что животные причиняют значительные неудобства жителям дома. Именно поэтому полиция Киевщины провела санкционированный обыск.

46-летняя жительница Василькова длительное время содержала в своей квартире десятки собак и кошек без надлежащих условий,

– рассказали в полиции.

Правоохранители предположили, что некоторых из животных она брала на содержание за деньги. В 14 часов 3 сентября полицейские сообщили, что обследовали 1 комнату и изъяли 41 собаку и 28 кошек.

Полиция разоблачила нелегальный приют с животными

В полиции также пояснили, что:

вместе с работниками отдела службы защиты и лечения животных КП УЖКХ "Ирпень" часть животных изъяли и направили в ветлечебницу для установления состояния здоровья;

предварительно известно, что в квартире было 50 животных;

хозяйку квартиры доставили в отдел полиции.

Кстати, правоохранители уже открыли дело по факту жестокого обращения с животными. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животного.

Полиция разоблачила нелегальный приют для животных в Василькове: смотрите видео

Обратите внимание! В начале августа Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий издеваться над животными. Документ предусматривает наказание за содержание диких животных в определенных заведениях.

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