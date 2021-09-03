Животное заметили 3 сентября. В сети опубликовали видео встречи. Люди в основном положительно отреагировали на это событие.

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"Он – агрессивный?"

Лося встретили на улочке вблизи станции метро. Сразу рядом расположена трасса. Прохожие волнуются, чтобы животное не "выскочило" на дорогу. В сети люди по-разному реагировали на видео. Одни удивлялись, а другие говорили, что это – привычное дело. Вот несколько реакций:

"Возле Макарова встретили 5 оленей прошлым летом";

"Пф, я их каждый день на дорогах Киева вижу";

"Лось вежливый?";

"Встреча лося с оленем";

"А где тележка Деда Мороза?"

"Животные тянутся к людям, а от них – только зло".

Автор видео сам забавно комментирует ситуацию. Много реакций под видео именно из-за его слов.

Он на меня идет, мне страшно. Что делать в таких ситуациях? Он – агрессивный?

– говорит парень.

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