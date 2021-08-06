На заседании Верховной Рады 15 июля депутаты проголосовали закон. Впоследствии его подписал Дмитрий Разумков. На подпись Зеленскому документ направили 22 июля.

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Что предусматривает закон

Говорится о законе №2351 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира". Документ предусматривает запрет дрессировки животных способом, который наносит вред здоровью и общему их состоянию.

Закон запрещает такое жесткое отношение к животным:

бить;

убивать;

отравлять;

калечить животных;

дарить их в качестве призов, награды или премии;

наносить животным боль или страдания;

топить;

душить;

использовать электрический ток.

Кроме того, подписанный Зеленским документ запрещает уничтожать животных с целью регулирования численности бездомных животных, бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных. Под запрет также попали попрошайничество с бездомными, домашними и дикими животными.

Смогут ли держать диких животных в неволе

Закон №2351 предусматривает также запрет на содержание диких животных в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, оздоровительных учреждениях и других непригодных общественных местах, а также в квартирах, частных домах, приусадебных, садовых участках. Говорится о животных, которые представляют угрозу для людей, или видах животных, занесенных в Красную книгу и в Список II Бернской конвенции. В частности, о львах, тиграх, медведях, кабанах, крокодилах, волках, больших и ядовитых змеях, хищных птицах.

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Фотографии с животными

Отныне в Украине запрещено предоставлять фотоуслуги с дикими животными. Исключением являются зоопарки, цирки и дельфинарии. Также животных нельзя использовать для рекламы в заведениях общественного питания и развлекательных заведениях.

Закон запрещает вырубку леса

Вокруг мест проживания и размножения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира в радиусе 500 метров – закон запрещает все виды рубок леса по периметру охранных участков в лесах.

Обратите внимание! Согласно документу, осуществлять контроль по соблюдению требований в сфере защиты животных от жестокого обращения и принимать соответствующие меры в случае нарушения законодательства должна Национальная полиция.