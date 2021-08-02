Законы начали действовать с 1 августа. В пресс-службе министерства природы России заявили, что речь идет лишь "об исключительных случаях с целью сохранения объектов животного мира".

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Что позволяют новые правила

Отныне из законодательства России исключают положение, запрещающее любые виды охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу или в Красные книги субъектов. С 1 августа краснокнижных животных можно убивать с целью:

их мониторинга;

регулирования численности;

здравоохранения населения;

устранения угрозы для жизни человека;

предотвращения массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных;

обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов России.

Соответствующее разрешение на добычу редких животных будут выдавать в Росприроднадзоре. В Минприроды отметили, что запрет на хозяйственное использование, в частности, охота на животных, занесенных в Красную книгу, сохраняется.

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Реакция Greenpeace на охоту

В Greenpeace отреагировали на изменения в российском законодательстве. По словам руководителя программы Greenpeace по особо охраняемым природным территориям в России Михаила Крейндлина, эти правки фактически являются легализацией трофейной охоты.

По его мнению, охотничье лобби в Думе попросило эти поправки для того, чтобы иметь возможность периодически под видом охоты в научных целях, добывать краснокнижных животных. Он добавил, что предусматривает добычу и вылов и отстрел животных.

Это очень коррупционная форма, с нашей точки зрения. Прежде всего, это трофейная охота. Это может иметь очень негативные последствия,

– подчеркнул Крейндлин.

Охота на животных в России: коротко