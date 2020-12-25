В Португалии испанские охотники устроили массовый убой диких оленей и кабанов. Своей добычей, а это 540 убитых животных, мужчины похвастались в соцсетях. Действия охотников вызвали шквал возмущения.

Власти Португалии заявили, что это преступление против экосистемы страны и охотников следует привлечь к ответственности. Об этом информирует служба ВВС.

Читайте также В Киеве появится официальное кладбище для домашних любимцев и центр защиты животных

Что известно об охоте

На минувших выходных 19 – 20 декабря 16 охотников из Испании вышли на охоту в туристической охотничьей зоне.

Она расположена примерно в 40 километрах от столицы Португалии Лиссабона и охота там разрешена.

Мужчины поймали более 540 сотен диких оленей и кабанов, а затем загрузили в соцсеть фото "расправы"

Мы сделали это снова! Супер рекордная охота!,

– подписал свое сообщение один из охотников.

Обратите внимание! Территория охотничьей зоны ограждена, поэтому животным некуда было бежать.



В Португалии группа охотников подстрелила 540 диких оленей и кабанов / Фото 18 + Alberto Mancebo

В Португалии группа охотников подстрелила 540 диких оленей и кабанов / Фото 18 + Alberto Mancebo

Реакция властей Португалии

Министр охраны окружающей природной среды Жоао Фернандес заявил, что убийство животных было "гнусным" и "экологическим преступлением", за которое следует привлечь охотников к ответственности. Такое массовое убийство может привести к гибели большинства местной популяции оленей.

Неизбирательный убой животных не имеет ничего общего с охотой, что является практикой, которая может поддерживать биоразнообразие и экосистему,

– сказал Фернандес.

Министр добавил, что португальское законодательство нуждается в изменениях, чтобы в будущем предотвратить повторение таких страшных событий.