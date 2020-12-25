Убивали и хвалились: в Португалии охотники устроили массовый убой животных – фото 18+
В Португалии испанские охотники устроили массовый убой диких оленей и кабанов. Своей добычей, а это 540 убитых животных, мужчины похвастались в соцсетях. Действия охотников вызвали шквал возмущения.
Власти Португалии заявили, что это преступление против экосистемы страны и охотников следует привлечь к ответственности. Об этом информирует служба ВВС.
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Что известно об охоте
- На минувших выходных 19 – 20 декабря 16 охотников из Испании вышли на охоту в туристической охотничьей зоне.
- Она расположена примерно в 40 километрах от столицы Португалии Лиссабона и охота там разрешена.
- Мужчины поймали более 540 сотен диких оленей и кабанов, а затем загрузили в соцсеть фото "расправы"
Мы сделали это снова! Супер рекордная охота!,
– подписал свое сообщение один из охотников.
В Португалии группа охотников подстрелила 540 диких оленей и кабанов / Фото 18 + Alberto Mancebo
В Португалии группа охотников подстрелила 540 диких оленей и кабанов / Фото 18 + Alberto Mancebo
Реакция властей Португалии
Министр охраны окружающей природной среды Жоао Фернандес заявил, что убийство животных было "гнусным" и "экологическим преступлением", за которое следует привлечь охотников к ответственности. Такое массовое убийство может привести к гибели большинства местной популяции оленей.
Неизбирательный убой животных не имеет ничего общего с охотой, что является практикой, которая может поддерживать биоразнообразие и экосистему,
– сказал Фернандес.
Министр добавил, что португальское законодательство нуждается в изменениях, чтобы в будущем предотвратить повторение таких страшных событий.
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