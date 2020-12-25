Вбивали і хизувалися: у Португалії мисливці влаштували масовий забій тварин – фото 18+
У Португалії іспанські мисливці влаштували масовий забій диких оленів та кабанів. Своєю здобиччю, а це 540 вбитих тварин, чоловіки похизувалися у соцмережах. Дії мисливців викликали шквал обурення.
Влада Португалії заявила, що це злочин проти екосистеми країни і мисливців слід притягнути до відповідальності. Про це інформує служба ВВС.
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Що відомо про полювання
- На минулих вихідних 19 – 20 грудня 16 мисливців з Іспанії вийшли на полювання в туристичній мисливській зоні.
- Вона розташована приблизно за 40 кілометрів від столиці Португалії Лісабона і полювання там дозволене.
- Чоловіки вполювали понад 540 сотень диких олені та кабанів, а потім завантажили у соцмережу фото "розправи"
Ми зробили це знову! Супер рекордне полювання!,
– підписав свій допис один з мисливців.
У Португалії група мисливців вполювала 540 диких оленів та кабанів / Фото 18+ Alberto Mancebo
У Португалії група мисливців вполювала 540 диких оленів та кабанів / Фото 18+ Alberto Mancebo
Реакція влади Португалії
Міністр охорони навколишнього природного середовища Жоао Фернандес заявив, що вбивство тварин було "мерзенним" і "екологічним злочином", за який слід притягнути мисливців до відповідальності. Таке масове вбивство може призвести до загибелі більшості місцевої популяції оленів.
Невибірковий забій тварин не має нічого спільного з мисливством, що є практикою, яка може підтримувати біорізноманіття та екосистему, – сказав Фернандес.
Міністр додав, що португальське законодавство потребує змін, щоб в майбутньому запобігти повторенню таких страшних подій.
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