У Португалії іспанські мисливці влаштували масовий забій диких оленів та кабанів. Своєю здобиччю, а це 540 вбитих тварин, чоловіки похизувалися у соцмережах. Дії мисливців викликали шквал обурення.

Влада Португалії заявила, що це злочин проти екосистеми країни і мисливців слід притягнути до відповідальності. Про це інформує служба ВВС.

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Що відомо про полювання

На минулих вихідних 19 – 20 грудня 16 мисливців з Іспанії вийшли на полювання в туристичній мисливській зоні.

Вона розташована приблизно за 40 кілометрів від столиці Португалії Лісабона і полювання там дозволене.

Чоловіки вполювали понад 540 сотень диких олені та кабанів, а потім завантажили у соцмережу фото "розправи"

Ми зробили це знову! Супер рекордне полювання!,

– підписав свій допис один з мисливців.

Зверніть увагу! Територія мисливської зони огороджена, тому тваринам не було куди втікати.



У Португалії група мисливців вполювала 540 диких оленів та кабанів / Фото 18+ Alberto Mancebo



У Португалії група мисливців вполювала 540 диких оленів та кабанів / Фото 18+ Alberto Mancebo

Реакція влади Португалії

Міністр охорони навколишнього природного середовища Жоао Фернандес заявив, що вбивство тварин було "мерзенним" і "екологічним злочином", за який слід притягнути мисливців до відповідальності. Таке масове вбивство може призвести до загибелі більшості місцевої популяції оленів.

Невибірковий забій тварин не має нічого спільного з мисливством, що є практикою, яка може підтримувати біорізноманіття та екосистему, – сказав Фернандес.

Міністр додав, що португальське законодавство потребує змін, щоб в майбутньому запобігти повторенню таких страшних подій.