Закони почали діяти з 1 серпня. У пресслужбі міністерства природи Росії заявили, що мовиться лише "про виняткові випадки з метою збереження об'єктів тваринного світу".

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Що дозволяють нові правила

Відтепер з законодавства Росії виключають положення, яке забороняє будь-які види полювання щодо ссавців і птахів, занесених до Червоної книги або в червоні книги суб'єктів. З 1 серпня червонокнижних тварин можна вбивати з метою:

їх моніторингу;

регулювання чисельності;

охорони здоров'я населення;

усунення загрози для життя людини;

запобігання масових захворювань сільськогосподарських та інших домашніх тварин;

забезпечення традиційного способу життя корінних нечисленних народів Росії.

Відповідний дозвіл на здобич рідкісних тварин видаватимуть у Росприроднагляді. У мінприроди наголосили, що заборона на господарське використання, зокрема, полювання на тварин, що занесені до Червоної книги, зберігається.

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Реакція Greenpeace на полювання

У Greenpeace відреагували на зміни у російському законодавстві. За словами керівника програми Greenpeace з особливо охоронних природних територій в Росії Михайла Крейндліна, ці правки фактично є легалізацією трофейного полювання.

На його думку, мисливське лобі в Думі попросило ці поправки для того, щоб мати можливість періодично під виглядом полювання в наукових цілях, добувати червонокнижних тварин. Він додав, що здобич передбачає і виловлення, і відстрілювання тварин.

Це дуже корупційна форма, з нашої точки зору. Насамперед, це трофейне полювання. Це може мати дуже негативні наслідки,

– наголосив Крейндлін.

Полювання на тварин у Росії: коротко