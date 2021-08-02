Закони почали діяти з 1 серпня. У пресслужбі міністерства природи Росії заявили, що мовиться лише "про виняткові випадки з метою збереження об'єктів тваринного світу".
До теми Вбивали і хизувалися: у Португалії мисливці влаштували масовий забій тварин – фото 18+
Що дозволяють нові правила
Відтепер з законодавства Росії виключають положення, яке забороняє будь-які види полювання щодо ссавців і птахів, занесених до Червоної книги або в червоні книги суб'єктів. З 1 серпня червонокнижних тварин можна вбивати з метою:
- їх моніторингу;
- регулювання чисельності;
- охорони здоров'я населення;
- усунення загрози для життя людини;
- запобігання масових захворювань сільськогосподарських та інших домашніх тварин;
- забезпечення традиційного способу життя корінних нечисленних народів Росії.
Відповідний дозвіл на здобич рідкісних тварин видаватимуть у Росприроднагляді. У мінприроди наголосили, що заборона на господарське використання, зокрема, полювання на тварин, що занесені до Червоної книги, зберігається.
Читайте також На Буковині під час полювання застрелили чоловіка: фото
Реакція Greenpeace на полювання
У Greenpeace відреагували на зміни у російському законодавстві. За словами керівника програми Greenpeace з особливо охоронних природних територій в Росії Михайла Крейндліна, ці правки фактично є легалізацією трофейного полювання.
На його думку, мисливське лобі в Думі попросило ці поправки для того, щоб мати можливість періодично під виглядом полювання в наукових цілях, добувати червонокнижних тварин. Він додав, що здобич передбачає і виловлення, і відстрілювання тварин.
Це дуже корупційна форма, з нашої точки зору. Насамперед, це трофейне полювання. Це може мати дуже негативні наслідки,
– наголосив Крейндлін.
Полювання на тварин у Росії: коротко
- Новий законопроєкт мав згладити протиріччя між законами "Про тваринний світ" та "Про полювання". Зокрема, усунути дублюючі норми.
- У пояснювальній записці зазначали, що законопроєктом "однозначно виключається можливість здійснення будь-яких видів полювання щодо ссавців і птахів, занесених до Червоної книги Росії та в Червоні книги суб'єктів.
- Натомість вже до другого читання документ доповнили правками. Вони навпаки дозвляють полювання.
- Серед авторів законопроєкту є депутат Владислав Рєзнік, який належить до президії елітного "Клубу гірських мисливців".
- У 2016 році цей клуб просивтодішнього віцепрем'єра, який курирував сферу природокористування, під виглядом наукових досліджень видати 5 дозволів на здобич путоранського снігового барана, який входить до Червоної книги.