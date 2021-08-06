На засіданні Верховної Ради 15 липня депутати проголосували закон. Згодом його підписав Дмитро Разумков. На підпис Зеленському документ направили 22 липня.

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Що передбачає закон

Мовиться про закон №2351 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу". Документ передбачає заборону дресирування тварин способом, який завдає шкоди здоров'ю та загальному їхньому стану.

Закон забороняє таке жорстке ставлення до тварин:

бити;

вбивати;

отруювати;

калічити домашніх тварин;

дарувати їх як призи, нагороди чи премії;

завдавати тваринам болю або страждання;

топити;

душити;

використовувати електричний струм.

Крім того, підписаний Зеленським документ, забороняє винищувати тварини з метою регулювання чисельності бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Під заборону також потрапило жебрацтво із бездомними, свійськими та дикими тваринами.

Чи зможуть тримати диких тварин у неволі

Закон №2351 передбачає також заборону на утримування диких тварин в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих закладах та інших непридатних громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках. Мовиться про тварин, які несуть загрозу для людей, або видів тварин, що занесені до Червоної книги і до Списку II Бернської конвенції. Зокрема, про левів, тигрів, ведмедів, кабанів, крокодилів, вовків, великих та отруйних змій, хижих птахів.

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Фотографії з тваринами

Відтепер в Україні заборонено надавати фотопослуги з дикими тваринами. Винятком є зоопарки, цирки та дельфінарії. Також тварин не можна використовувати для реклами у закладах громадського харчування та розважальних закладах.

Закон забороняє вирубку лісу

Навколо місць проживання та розмноження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу в радіусі 500 метрів – закон забороняє всі види вирубок лісу за периметром охоронних ділянок у лісах.

Зверніть увагу! Згідно з документом, здійснювати контроль щодо дотримання вимог у сфері захисту тварин від жорстокого поводження і вживати відповідних заходів у разі порушення законодавства має Національна поліція.