Наприклад, суттєво впливає чисельність Збройних Сил та їхня укомплектованість. Про це 24 Каналу розповів журналіст, військовослужбовець Павло Казарін, додавши, що українцям варто підсилювати свій спротив конкретними діями.

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Наскільки укомплектовані підрозділи

"У нас є відчутні проблеми з мобілізацією, вона йде повільніше, ніж потрібно. Важко знайти підрозділ, який укомплектований на 90%, або хоча б на 75%", – зауважив Павло Казарін.

Він додав, якби українці в тилу конвертували свою неготовність до поступок у приєднання до лав Збройних Сил, то ми отримали б дуже серйозне та потрібне підкріплення слів справами.

До того ж у великої кількості військових переважає думка, що все-таки краще доукомплектовувати старі, давно чинні бригади, ніж створювати нові. На прикладі свого підрозділу військовий сказав, що вільними залишаються приблизно 40% посад. Якби їх заповнили люди, які прийшли з навчальних центрів, то було б кому передавати компетенції.

Коли формується абсолютно новий підрозділ йому складно, бо там немає настільки багато носіїв вмінь. Доукомплектація підрозділу, який вже побував у бою, вміє виконувати завдання, дозволяє новобранцям швидше зануритися у військову реальність, здобути знання,

– пояснив Павло Казарін.

Бригада, яка укомплектована на 80%, зазнає значно менше втрат на лінії фронту. Їй легше воювати, адже є можливість проводити внутрішні ротації, люди можуть відпочивати після бою. У неї на позиціях більша вогнева міць.

Чи виправдав себе рекрутинг

За словами військового, рекрутинг не є виходом. Він спрямований на окрему категорію людей. Наприклад, у суспільстві є 5 – 7% людей, які розглядають можливість приєднатися до Сил оборони. Всі інші – ні, відповідно рекрутинг їм не підходить. Вони підуть служити, лише якщо отримають повістку.

Рекрутинг – це не розв'язання проблеми, бо нам потрібно більше людей у Збройних Силах, ніж ті, які готові добровільно долучатися до лав Сил оборони,

– наголосив військовослужбовець.

Люди мають пам'ятати про свій конституційний обов'язок захищати Україну. Щодо добровольців, то більшість тих, хто мав таке бажання, уже давно його реалізував. Для цього був 2022, 2023 і 2024 роки.

"Ті, хто доєднаються у майбутньому, не є настільки критичною масою, щоб заповнити всі позиції, які вакантні у ЗСУ. Це означає, що далі треба рухатися не на мотивації, а на дисципліні. В Україні є понад 4 мільйони людей, які потенційно можуть виконувати свій конституційний обов'язок", – сказав Павло Казарін.

Він додав, що існують різні методи мобілізації, але політикам треба комунікувати відкрито й не боятися непопулярних рішень.