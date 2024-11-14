Таку думку 24 Каналу висловив боєць 2 штурмового батальйону 3 ОШБр "Тунець", зауваживши, що Україна зможе вистояти та перемогти саме завдяки своїм людям. Сам ж він має особисту причину для того, щоб захищати країну.

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Чи варто призивати чоловіків від 18 до 25 років

За словами бійця, у чоловіків повинні бути мотивація та бажання захищати свою державу. Саме захищати, а не служити. Адже служба, на його думку, це рабство.

Якщо вони (чоловіки від 18 до 25 років – 24 Канал) самі цього хочуть, добровільно, то так. Це повинно складатися в голові,

– наголосив він.

Потрібна якісніша рекламна кампанія від держави

"Тунець" розповів, що комплектація у 3 ОШБр є хороша. Бригада запатентувала бронежилети, такого не було у жодній бригаді в Україні. Бійцям видають абсолютно усе від "а до я", вони не закуповують окремо нічого, навіть куртки.

Боєць пішов захищати країну добровільно. Однак підкреслив, що держава повинна створювати усі необхідні умови для того, щоб навіть невмотивовані чоловіки хотіли йти захищати Україну. За його словами, держава робить певні дії, проводить рекламні кампанії, так само як і окремі бригади.

"Однак вважаю, що треба більше реклами, треба мотивація. Я вважаю, що треба йти до ТЦК одразу, а не до тих пір, поки воно тебе зловить. Однак також з бажанням йти та захищати своє, наприклад, рідне місто, своїх близьких", – зазначив "Тунець".

Зверніть увагу! Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що мобілізацію в Україні продовжать у 2025 році для оборони та виконання військових цілей. Він зауважив, що Міноборони прагне "змінити парадигму", щоб служити в армії було честю, а "не тим, що суспільство зараз сприймає: бусифікація, ТЦК".

Він сказав, що, з одного боку, кожна людина допомагає країні в тилу – хтось електрик, хтось далекобійник і т.д. Однак, з іншого боку, якщо не буде країни, то не буде і людей.

Треба самій країні робити таку рекламу, що армія – це не тільки смерть і сльози. На війні завжди є жарти, так? Завжди є теплі стосунки, тобто побратимство. Завдяки цьому можна зробити великі кроки до перемоги,

– прокоментував він.

Боєць додав, що на тих чоловіків, які виїхали за кордон можна дивитись двояко – хтось вважає, що в його сім'ї повинен бути живий чоловік, а хтось просто боїться.

Коли ж він вирішив підписати добровільно контракт, його родина не розуміла такого рішення. Однак боєць все ж вирішив це зробити.

Ну, чому хтось, наприклад, має йти, а я буду сидіти десь в тилу. Я також хочу зробити свій внесок та захищати свою країну. До того ж моє місто окуповане, і чому я маю сидіти в тилу,

– підсумував він.