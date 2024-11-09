Володимир Зеленський раніше вже висловив позицію щодо мобілізації з 18 років. На думку президента, це є небезпечно, і наразі у влади не має планів зменшувати призовний вік, передає 24 Канал.

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"Демографічна яма"

Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров спростував чутки, що нібито США тиснуть на Україну щодо мобілізації чоловіків з 18 років. Водночас посадовець підтвердив, що союзники справді висловлюють нерозуміння, чому у нас не призивають людей, які молодші 25 років.

В ефірі Radio NV перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив, чому в Україні не знижують призовний вік до 18. За його словам, зараз в країні "демографічна яма".

З 2005 року до 2013 років була велика народжуваність. Втім, з 2013 року темпи народжуваності почали падати.

Тому це (чоловіки 18 – 25 років – 24 Канал) наше золоте покоління, з яким нам відбудовувати країну, з яким нам працювати,

– зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт 11379-д, який забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років. За відповідне рішення проголосували 311 депутатів.