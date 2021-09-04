Тварини утримувались у квартирі без належних умов. Правоохоронці забрали жінку у відділок.
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Поліція викрила підпільний притулок для тварин
У поліції розповіли, що до них звернулись мешканці багатоповерхівки. Вони скаржились, що у сусідній квартирі в антисанітарних умовах перебуває багато тварин.
Зокрема мовилось про собак та котів. Люди розповіли, що тварини завдають значних незручностей жителям будинку. Саме тому поліція Київщини провела санкціонований обшук.
46-річна жителька Василькова тривалий час утримувала у своїй квартирі десятки собак та котів без належних умов,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці припустили, що деяких із тварин вона брала на утримання за гроші. О 14 годині 3 вересня поліцейські повідомили, що обстежили 1 кімнату та вилучили 41 собаку та 28 котів.
Поліція викрила нелегальний притулок з тваринами
У поліції також пояснили, що:
- разом з працівниками відділу служби захисту та лікування тварин КП УЖКГ "Ірпінь" частину тварин вилучили та направили до ветлікарні для встановлення стану здоров'я;
- попередньо відомо, що у квартирі було 50 тварин;
- власницю квартири доставили до відділу поліції.
До речі, правоохоронці вже відкрили справу за фактом жорстокого поводження з тваринами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією тварини.
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Останні інциденти з тваринами: коротко
- 11 серпня у Чернівецькій області неадекватні хлопці познущалися з лисеняти й зняли це на відео. Кадрами поділилися в сторіз у інстаграмі. Поліція помітила відео, інформацію про подію відразу зареєстрували в системі єдиного обліку НПУ та розпочали з'ясовувати обставини інциденту.
- Наприкінці серпня з вікна харківського будинку викидали цуценят. У мережі повідомили, що в такий спосіб травмували 5 тваринок, які одразу померли.
- 1 вересня на миколаївському ринку чоловік у магазині застрелив собаку та пішов. Від поранень тварина загинула. Зловмисника затримали.