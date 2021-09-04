Тварини утримувались у квартирі без належних умов. Правоохоронці забрали жінку у відділок.

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Поліція викрила підпільний притулок для тварин

У поліції розповіли, що до них звернулись мешканці багатоповерхівки. Вони скаржились, що у сусідній квартирі в антисанітарних умовах перебуває багато тварин.

Зокрема мовилось про собак та котів. Люди розповіли, що тварини завдають значних незручностей жителям будинку. Саме тому поліція Київщини провела санкціонований обшук.

46-річна жителька Василькова тривалий час утримувала у своїй квартирі десятки собак та котів без належних умов,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці припустили, що деяких із тварин вона брала на утримання за гроші. О 14 годині 3 вересня поліцейські повідомили, що обстежили 1 кімнату та вилучили 41 собаку та 28 котів.



Поліція викрила нелегальний притулок з тваринами

У поліції також пояснили, що:

разом з працівниками відділу служби захисту та лікування тварин КП УЖКГ "Ірпінь" частину тварин вилучили та направили до ветлікарні для встановлення стану здоров'я;

попередньо відомо, що у квартирі було 50 тварин;

власницю квартири доставили до відділу поліції.

До речі, правоохоронці вже відкрили справу за фактом жорстокого поводження з тваринами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією тварини.

Поліція викрила нелегальний притулок для тварин у Василькові: дивіться відео

Зверніть увагу! На початку серпня Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє знущатись із тварин. Документ передбачає покарання за утримування диких тварин у певних закладах.

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