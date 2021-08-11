Молодые люди смеялись, а животное скулило
Видео ребята снимали вечером при дороге. На фоне был автомобиль, который подсвечивал издевательства фарами.
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На кадрах видно, как один парень держит лисенка за уши. Он поднимает его, тянет по земле и крутит вокруг себя. Животное в то время издает душещипательные звуки, однако автор видео и "герой" весело хохочут.
Неужели видео вызывает положительные эмоции? По меньшей мере, вызывает удивление такое "веселье". Почему боль, страдания и смерти приносят этому молодому человеку и его коллегам радость,
– говорится в заметке.
Полиция установила злоумышленников
Правоохранители увидели видео в социальных сетях 6 августа. Информацию о происшествии сразу зарегистрировали в системе единого учета НПУ и начали выяснять все обстоятельства.
Полицейские установили автомобиль, номерные знаки которого были видны на кадрах, а также круг подозреваемых. Все материалы передали в полицию города Сторожинца.
В полиции напомнили, что за жестокое обращение с животными предусмотрена административная и уголовная ответственности.