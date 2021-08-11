Молодые люди смеялись, а животное скулило

Видео ребята снимали вечером при дороге. На фоне был автомобиль, который подсвечивал издевательства фарами.

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На кадрах видно, как один парень держит лисенка за уши. Он поднимает его, тянет по земле и крутит вокруг себя. Животное в то время издает душещипательные звуки, однако автор видео и "герой" весело хохочут.

Обратите внимание! Видео опубликовали на странице местной фейсбук-группы. По этическим соображениям редакция 24 канала решила не публиковать его. Однако вы можете просмотреть ролик по этой ссылке.

Неужели видео вызывает положительные эмоции? По меньшей мере, вызывает удивление такое "веселье". Почему боль, страдания и смерти приносят этому молодому человеку и его коллегам радость,

– говорится в заметке.

Полиция установила злоумышленников

Правоохранители увидели видео в социальных сетях 6 августа. Информацию о происшествии сразу зарегистрировали в системе единого учета НПУ и начали выяснять все обстоятельства.

Полицейские установили автомобиль, номерные знаки которого были видны на кадрах, а также круг подозреваемых. Все материалы передали в полицию города Сторожинца.

В полиции напомнили, что за жестокое обращение с животными предусмотрена административная и уголовная ответственности.