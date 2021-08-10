Операцию сделали ошибочно

Инцидент произошел 9 августа. Владельцу животного поступило сообщение от клиники: "Добрый день! Ваша собака прооперирована".

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По непонятной причине, кроме стрижки, клиника сделала собаке, которая недавно родила щенков и у которой еще есть молоко, операцию под общим наркозом для стерилизации. Сказать, что это трэш, наверное, не сказать ничего,

– заявил Максим Шульженко.

По его словам, сначала работники клиники искали различные оправдания, а потом признались, что просто перепутали. После того они заявили, что за свой "прокол" не будут с владельца брать деньги.

Шульженко вызвал на место происшествия полицию. Те выяснили, что никакой документации о проведении операции в клиники не было. "Может, молодые ветеринары решили попрактиковаться?", – отметил автор.

По его словам, правоохранители внесли информацию об инциденте в Единый реестр досудебных решений по статье о жестоком обращении с животными.

Клиника бесплатно будет лечить животных

С хозяином животного связался владелец клиники Иван Стойков. Он извинился за ситуацию и пообещал каждый месяц в течение 2 лет бесплатно лечить 4 животных, владельцы которых не имеют на это денег. В ответ Шульженко должен забрать свое заявление из полиции.