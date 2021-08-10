Мертвого кота доставили 5 августа в отдел в отдел борьбы с бешенством. Об этом сообщили в объединении ветеринарной медицины в Киеве. Сам случай произошел 3 числа.

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Бешенство в Киеве: что известно

По словам владелицы кота, животное свободно гуляло по прилегающей к частному дому территории. Раньше от бешенства его не вакцинировали.

3 августа кот покусал 4 человек. Последние на агрессию его не провоцировали. На следующий день животное изолировали в сарае, потом оно пало.

По результатам исследования мертвого кота медики обнаружили свидетельства бешенства животного. Все пострадавшие обратились в травмпункт и начали курс антирабического лечения.

Учитывая то, что Киев со всех сторон граничит с лесопарковыми зонами, которые имеют многочисленные резервуары возбудителя бешенства (лисы, енотовидные собаки), необходимо внимательно относиться к здоровью собственных животных а также тех, что проживают рядом,

– подчеркнули в Главном управлении Госпродпотребслужбы Киева.

Также здесь посоветовали придерживаться профилактических рекомендаций. Прежде всего не стоит пропускать прививки домашним любимцам. Вакцинацию животному нужно делать ежегодно.

Не первый случай бешенства в Украине за последнее время

Недавно бешенство зафиксировали возле Червонограда на Львовщине – это первый такой случай за последние 10 лет. Здесь также инфицировался кот.

В Червонограде и прилегающих территориях ввели карантинные ограничения.

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Что такое бешенство

Это острое инфекционное заболевание животных и человека, которое вызывает нейротропный вирус Rabies. У больного развивается своеобразный энцефалит со стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае промедления с оказанием медицинской помощи смерть больного – неизбежна.

Бешенство является смертельным, если не ввести антирабическую вакцину до 14 дня после укуса. Чаще всего человек может заразиться этой опасной болезнью от кошек, собак, лисиц и волков. Происходит инфицирование через укус или царапину.

Первоначальными симптомами бешенства являются повышение температуры и боль. Также человек может испытывать необычное или необъяснимое покалывание, пощипывание или жжение в месте повреждения. После появления симптомов болезнь практически всегда заканчивается смертью. Когда вирус распространяется по центральной нервной системе – развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.