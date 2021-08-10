Мертвого кота доправили 5 серпня до відділу до відділу боротьби зі сказом. Про це повідомили в Об'єднанні ветеринарної медицини в Києві. Сам випадок стався 3 числа.

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Сказ у Києві: що відомо

За словами власниці кота, тварина вільно собі гуляла прилеглою до приватного будинку територією. Раніше від сказу його не вакцинували.

3 серпня кіт покусав 4 людей. Останні на агресію його не провокували. Наступного дня тварину ізолювали у сараї, згодом вона пала.

За результатами дослідження мертвого кота, медики виявили свічення, характерне для сказу тварин. Усі постраждалі звернулись до травмпункту та розпочали курс антирабічного лікування.

Враховуючи те, що Київ із усіх боків межує з лісопарковими зонами, які мають численні резервуари збудника сказу (лисиці, єнотовидні собаки), необхідно уважно ставитись до здоров'я власних тварин а також тих, що проживають поряд,

– наголосили в Головному управлінні Держпродспоживслужби Києва.

Також тут порадили дотримуватися профілактичних рекомендацій. Передусім не варто пропускати щеплення домашнім улюбленцям. Вакцинацію тварині потрібно робити щорічно.

Не перший випадок сказу в Україні за останній час

Нещодавно сказ зафіксували біля Червонограда на Львівщині – це перший такий випадок за останні 10 років. Тут також інфікувався кіт.

Через це у Червонограді та прилеглих територіях запровадили карантинні обмеження.

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Що таке сказ

Це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, яке спричиняє нейротропний вірус Rabies. У хворого розвивається своєрідний енцефаліт зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги смерть хворого – неминуча.

Сказ є смертельним, якщо не ввести антирабічну вакцину до 14 дня після укусу. Найчастіше людина може заразитись цією небезпечною хворобою від кішок, собак, лисиць та вовків. Відбуваєтсья інфікування через укус або подряпину.

Початковими симптомами сказу є підвищення температури та біль. Також людина може відчувати незвичне або незрозуміле поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. Після появи симптомів хвороба практично завжди закінчується смертю. Коли вірус поширюється центральною нервовою системою, розвивається прогресивне смертельне запалення головного та спинного мозку.