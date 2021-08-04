Українці діляться у мережі кадрами, на яких зафіксована величезна кількість уже мертвих медуз.
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У Кирилівці пляжі вистелені медузами
На оприлюднених відео помітно, що пляжі курортної Кирилівки рясно всіяні мертвими медузами. Попри це, відпочивальники купаються у воді, зазначаються, що вона чиста, адже вся живність перебуває на березі.
Нагадаємо, цього року туристи на українських курортах зіткнулися з багатьма незручностями: зграї сонечок, багато комарів і медуз у морі.
У Кирилівці на пляжах багато мертвих медуз: дивіться відео
Медуз викинуло на берег після шторму: дивіться відео
Нашестя медуз: останні новини
- Спершу справжнє нашестя медуз у липні 2021 року зафіксували на пляжах курортного Бердянська. Через велику кількість мертвих тварин на березі та у воді люди не могли купатись.
- Пізніше від величезної кількості медуз постраждати також популярні курорти Кирилівка та Лазурне.
- 1 серпня пляжі у Кирилівці нарешті очистилися від медуз. Туристи отримали можливість насолоджуватися відпочинком. Однак вже наступного дня живність знову почало прибивати до берега.