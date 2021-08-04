Украинцы делятся в сети кадрами, на которых зафиксировано огромное количество уже мертвых медуз.

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В Кирилловке пляже выстланы медузами

На обнародованных видео заметно, что пляжи курортной Кирилловки обильно усеяны мертвыми медузами. Несмотря на это, отдыхающие купаются в воде, отмечают, что она чистая, ведь вся живность находится на берегу.

Напомним, в этом году туристы на украинских курортах столкнулись со многими неудобствами: стаи божьих коровок, много комаров и медуз в море.

В Кирилловке на пляжах много мертвых медуз: смотрите видео

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