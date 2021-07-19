От нашествия этих животных страдают самые популярные курорты Запорожской области Кирилловка и Лазурное. Коса Пересыпь буквально усеяна ими, свидетельствуют фото и видео пользователей соцсетей.

Обратите внимание Вывозят тачками: на популярном курорте отдыхающих донимают медузы – видео

Как реагируют туристы на это нашествие

Отдыхающие стараются не обращать внимания на медуз и продолжают купаться и загорать. Однако многих ситуация беспокоит. В частности после того, как от укусов животных пострадал ребенок.

Купаться здесь неприятно. Вода очень теплая, но медуз много. Бывают места, где их поменьше. Для тех, кто любит отдых на берегу, как раз самое время ехать в Лазурное,

– говорят очевидцы.

Также сети заполонили видео тех, кто отдыхает на пляжах Мелитопольского района. На кадрах видно масштабы нашествия.

Нашествие медуз в Лазурном: видео из соцсетей

Нашествие медуз на косе Пересыпь: видео очевидцев

Медузы на Арабатской Стрелке: видео очевидцев

Что говорят эксперты о нашествии медуз

Специалисты Института рыбного хозяйства объяснили такой рост количества медуз. Причин несколько:

Увеличение популяции медуз в Черном море, которые через Керченский пролив мигрируют в Азовское.

Приближение Азовского моря к Черному по показателям солености воды. Также потепление способствует успешной зимовке медуз.

Кроме благоприятного климата, важным фактором еще является наличие в наших водах планктона, которым они питаются.

Также ученые рекомендуют владельцам баз отдыха сдерживать нашествие путем установления барьерных сеток.