Отмечается, что вода вся пропитана остатками медуз и обжечься можно даже "бесконтактно". В то же время на пляже стоит неприятный запах.

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Настоящее нашествие медуз

В Сети обнародовали ролик, на котором местный мужчина вытаскивает животных из воды и складывает на тачку. Ему помогают взрослые и дети – они сбрасывают медуз на берегу.

Однако это не помогает, животных в море меньше не становится.

На пляж даже загнали экскаватор для того, чтобы закопать огромную кучу медуз. Однако, спустя более часа на берегу лежала такая же куча.

Люди возмущались такому положению дел, ведь они платят немалые деньги за отдых, во время которого не могут даже искупаться в море.

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