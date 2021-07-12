Зазначається, що вода вся просякнута рештками медуз і обпектися можна навіть "безконтактно". Водночас на пляжі стоїть неприємний запах.
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Справжнє нашестя медуз
У мережі оприлюднили ролик, на якому місцевий чоловік витягує тварин з води та складає на тачку. Йому допомагають дорослі та діти – вони скидають медуз на березі.
- Однак це не допомагає, тварин у морі менше не стає.
На пляж навіть загнали екскаватор для того, щоб закопати величезну купу медуз. Проте, за понад годину на березі лежала така ж купа.
Люди обурювалися такому стану справ, адже вони платять немалі кошти за відпочинок, під час якого не можуть навіть покупатися у морі.
Нашестя медуз на Запоріжжі: дивіться відео
Відпочивальники боролися з нашестям медуз: дивіться відео
На популярному курорті дошкуляють медузи: дивіться відео