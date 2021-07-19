Від навали цих тварин страждають найпопулярніші курорти Запорізької області Кирилівка та Лазурне. Коса Пересип буквально всіяна ними, свідчать фото та відео користувачів соцмереж.

Зверніть увагу Вивозять тачками: на популярному курорті відпочивальникам дошкуляють медузи – відео

Як реагують туристи на цю навалу

Відпочивальники намагаються не зважати на медуз і продовжують купатися та засмагати. Однак багатьох ситуація непокоїть. Зокрема після того, як від укусів тварин постраждала дитина.

Купатися тут неприємно. Вода дуже тепла, але медуз багато. Трапляються місця, де їх трохи менше. Для тих, хто любить відпочинок на березі, якраз саме час їхати в Лазурне,

– кажуть очевидці.

Також мережі заполонили відео тих, хто відпочиває на пляжах Мелітопольського району. На кадрах видно масштаби навали.

Навала медуз в Лазурному: відео з соцмереж

Навала медуз на косі Пересип: відео очевидців

Медузи на Арабатській Стрілці: відео очевидців

Що кажуть експерти про навалу медуз

Фахівці Інституту рибного господарства пояснили таке зростання кількості медуз. Причин є декілька:

збільшення популяції медуз в Чорному морі, які через Керченську протоку мігрують до Азовського;

наближення Азовського моря до Чорного за показниками солоності води. Також потепління сприяє успішній зимівлі медуз;

окрім сприятливого клімату, важливим фактором ще є наявність у наших водах планктону, яким вони харчуються.

Також науковці рекомендують власникам баз відпочинку стримувати навалу шляхом встановлення бар'єрних сіток.