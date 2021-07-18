В одному з найбільших і найпопулярніших курортів Запоріжжя – Кирилівці – медузи всіяли берег. Від їхніх укусів постраждала дівчинка.

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Медузи покусали дитину

Як повідомляють місцеві ЗМІ, родина із Мелітополя приїхала на відпочинок у Кирилівку. Дитина бавилася у морі, а коли вийшла, рідні помітили червоні плями. З часом вони розтягнулися по усьому тілу. Вони стверджують, що саме укуси медузи спричинили алергічну реакцію.



Почервоніла спина дівчинки після купання в Азовському морі / Фото mv.org.ua

Відпочивальники зазначають: вода в Азовському морі подекуди нагадує желейну масу. Медуз у спеку надзвичайно багато і вони жалять плавців.

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Щоб допомогти дитині випробували багато різних засобів, але алергічну реакцію вдалося подолати не одразу, кажуть батьки.

Власникам баз відпочинку фахівці порадили стримувати навалу медуз за допомогою установки бар'єрних сіток акваторії моря біля піщаних пляжів.

Нагадаємо: нещодавно у Кирилівці зняли справжнє торнадо із комарів. Налякані туристи фіксували рій комах на відео та скаржилися на численні укуси.

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