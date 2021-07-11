Налякані туристи фіксують рій комах на відео та скаржаться на численні укуси.

Важливо Трагедія в курортній Кирилівці: молодого хлопця вбило струмом

У коментарях українці розповіли, що комарі на Азовському морі в цьому році кусають навіть вдень. Крім цього, від нашестя комах страждає не тільки Кирилівка, але і Бердянськ та Арабатська стрілка. Натомість ситуація у Приморську дещо краща.

Відпочивальники просто у розпачі, адже, окрім медуз та морських бліх, які також завдають чимало незручностей, доводиться терпіти ще й комарів.

Зверніть увагу! Кількість комах могла збільшитися через регулярні дощі та вологу погоду. Як відомо, самки комах відкладають яйця у воду, де личинки розвиваються, харчуються та перетворюються на дорослих особин.

Користувачі у мережі припустили, що місцева влада Кирилівки не труїть комах, саме тому їхня кількість невпинно зростає.

Що пишуть у коментарях