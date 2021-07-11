Налякані туристи фіксують рій комах на відео та скаржаться на численні укуси.
Важливо Трагедія в курортній Кирилівці: молодого хлопця вбило струмом
У коментарях українці розповіли, що комарі на Азовському морі в цьому році кусають навіть вдень. Крім цього, від нашестя комах страждає не тільки Кирилівка, але і Бердянськ та Арабатська стрілка. Натомість ситуація у Приморську дещо краща.
Відпочивальники просто у розпачі, адже, окрім медуз та морських бліх, які також завдають чимало незручностей, доводиться терпіти ще й комарів.
Користувачі у мережі припустили, що місцева влада Кирилівки не труїть комах, саме тому їхня кількість невпинно зростає.
Що пишуть у коментарях
- "Їздили минулого місяця. Один вечір було просто жесть, у вуха залітали".
- "Кожен рік так".
- "Медузи, морські блохи, комарі, сонечка... Жесть, а не відпочинок".
- "Минулого року теж так було пару днів, потім зникли".