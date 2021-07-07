Трагедія трапилась 6 липня. Попередньо відомо, що хлопець неофіційно обслуговував надувний комплекс "Гірка", що на пляжі у селищі міського типу Кирилівка.

До теми На Хмельниччині від удару струмом під час роботи загинув чоловік

Трагедія в Кирилівці

У поліції області розповіли, що до них звернулись медики швидкої допомоги, які повідомили про смерть чоловіка від ураження струмом.

Правоохоронці з'ясували, що загиблий – чоловік з 1999 року народження, мешканець Кривого Рогу. У Кирилівці він неофіційно працював та обслуговував надувний комплекс "Гірка", який встановлений на пляжі селища.

Під час обслуговування цього комплексу чоловіка вразило електричним струмом. Медики швидкої надавали медичну допомогу постраждалому, але чоловік помер на місці події,

– розповіли в поліції.

Поліцейські відкрили кримінальну справу за фактом порушення вимог законодавства про охорону праці. Слідчі почали розслідування. У поліції планують з'ясувати, кому належить даний розважальний комплекс, встановлений на узбережжі моря.

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