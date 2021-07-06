У дитини діагностували опіки

Дівчинка торкнулася "кран-машини" і її одразу вдарило струмом. Дитину відкинуло на асфальт.

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Постраждалу з термічними опіками відвезли у лікарню.

При попередньому огляді виявили, що в автоматі було розбите скло,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці встановили власника "кран-машини". Пристрій вилучили й направили на експертизу.

Факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.

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