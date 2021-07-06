У ребенка диагностировали ожоги

Девочка коснулась "кран-машины" и ее сразу ударило током. Ребенка отбросило на асфальт.

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Пострадавшую с термическими ожогами отвезли в больницу.

При предварительном осмотре обнаружили, что в автомате было разбито стекло,

– рассказали в полиции.

Правоохранители установили владельца "кран-машины". Устройство изъяли и направили на экспертизу.

Факт внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении. Продолжается досудебное расследование.

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