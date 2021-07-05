Произошел инцидент утром 4 июля в селе Бастова Рудня на Житомирщине. Оба мальчика находились здесь в гостях.

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11-летний мальчик из Житомира находился в гостях вместе с 13-летним родственником. Подростки развлекались в домохозяйстве и в одном из помещений нашли пневматическое ружье.

По предварительной информации, оружие там оставил отец одного из парней. Ребята решили поиграть с ружьем, но игры закончились травмой: старший попал в младшего.



Ружье без присмотра оставил один из родителей / Фото Нацполиции

Мальчика отвезли в Пулинскую больницу и прооперировали: у него было ранение грудной клетки. На место инцидента родители не вызывали полицию, информацию правоохранителям сообщили медики.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они открыли производство по части 1 статьи 128 – неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Обратите внимание! Полицейские напомнили: родители должны ответственно относиться к организации отдыха своих детей. Важно не допускать, чтобы в их руках оказывались опасные предметы.

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