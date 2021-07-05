Стався інцидент вранці 4 липня у селі Бастова Рудня на Житомирщині. Обидвоє хлопців перебували тут у гостях.

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Як підліток підстрелив товариша

11-річний хлопчик із Житомира перебував у гостях разом з 13-річним родичем. Підлітки розважалися в домогосподарстві та в одному з приміщень знайшли пневматичну рушницю.

За попередньою інформацією, зброю там залишив батько одного з хлопців. Хлопці вирішили погратися із рушницею, та забавки закінчилися травмою: старший поцілив у молодшого.



Рушницю без нагляду залишив один із батьків / Фото Нацполіції

Хлопчика відвезли до Пулинської лікарні та прооперували: у нього було поранення грудної клітини. На місце інциденту батьки не викликали поліцію, інформацію правоохоронцям повідомили медики.

Наразі слідчі з'ясовують усі обставини події. Вони відкрили провадження за частиною 1 статті 128 – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Зверніть увагу! Поліцейські нагадали: батьки мають відповідально ставитися до організації відпочинку своїх дітей. Важливо не допускати, щоб у їхніх руках опинялися небезпечні предмети.

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