Сейчас Наталья находится на 6-м месяце беременности. Сергей признается: планировал стать отцом в 20 лет, но станет в 18.
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Девушка рассказала, что Сергей сам подошел к ней, когда она вышла на улицу, чтобы зайти в сеть.
Я сначала застеснялась, покраснела, как свекла была красная. Я сначала отказалась, а потом согласилась. Не знаю почему,
– делится Наталья.
По словам Сергея, все произошло, когда родители Натальи пошли протапливать другой дом.
"Остались мы в одном доме. Дед с бабкой в одной комнате спали, мы – в другой, но на разных кроватях. Как-то это случилось, что я прилег к ней", – рассказал юноша.
Мама девочки все знала
Мама Натали знала об отношениях несовершеннолетней дочери со старшим юношей. По словам женщины, Наталья угрожала, что нанесет себе вред, если Сергей уйдет.
Что говорят в полиции
- Зимой Наталья часто плохо себя чувствовала. В школе ей посоветовали обратиться к врачу. Медики диагностировали у девушки 10,5 недель беременности.
- Пресс-секретарь Нацполиции области Наталья Слабеняк рассказала, что тогда к Сергею приехала полиция. Правоохранителям сообщили об инциденте медики.
- Сергей заявил, что якобы не знал о наказании, предусмотренном за секс с несовершеннолетней.
- Правоохранители также сообщили, что семья Натальи уже несколько лет находится на учете у социальных служб.
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