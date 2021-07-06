Наразі Наталія перебуває на 6-у місяці вагітності. Сергій зізнається: планував стати батьком у 20 років, але стане у 18.

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Дівчина розповіла, що Сергій сам підійшов до неї, коли вона вийшла на вулицю, щоб зайти у мережу.

Я спочатку засоромилась, почервоніла, як буряк була червона. Він запропонував статевий акт. Я спочатку відмовилася, а потім погодилася. Не знаю чому,

– ділиться Наталя.

За словами Сергія, усе сталося, коли батьки Наталі пішли протоплювати іншу хату.

"Залишилися ми в одній хаті. Дід із бабою в одній кімнаті спали, ми – в іншій, але на різних ліжках. Якось це сталося, що я приліг до неї", – розповів юнак.

Мама дівчини усе знала

Мама Наталі знала про стосунки неповнолітньої доньки зі старшим юнаком. За словами жінки, Наталя погрожувала, що завдасть собі шкоди, якщщо Сергій піде.

Що кажуть у поліції

Взимку Наталя часто нездужала. У школі їй порадили звернутися до лікаря. Медики діагностували у дівчини 10,5 тижнів вагітності.

Речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк розповіла, що тоді до Сергія приїхала поліція. Правоохоронців повідомили про інцидент медики.

Сергій заявив, що начебто не знав про покарання, передбачене за секс з неповнолітньою.

Правоохоронці також повідомили, що родина Наталі уже декілька років перебуває на обліку у соціальних служб.

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