Наразі Наталія перебуває на 6-у місяці вагітності. Сергій зізнається: планував стати батьком у 20 років, але стане у 18.
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Дівчина розповіла, що Сергій сам підійшов до неї, коли вона вийшла на вулицю, щоб зайти у мережу.
Я спочатку засоромилась, почервоніла, як буряк була червона. Він запропонував статевий акт. Я спочатку відмовилася, а потім погодилася. Не знаю чому,
– ділиться Наталя.
За словами Сергія, усе сталося, коли батьки Наталі пішли протоплювати іншу хату.
"Залишилися ми в одній хаті. Дід із бабою в одній кімнаті спали, ми – в іншій, але на різних ліжках. Якось це сталося, що я приліг до неї", – розповів юнак.
Мама дівчини усе знала
Мама Наталі знала про стосунки неповнолітньої доньки зі старшим юнаком. За словами жінки, Наталя погрожувала, що завдасть собі шкоди, якщщо Сергій піде.
Що кажуть у поліції
- Взимку Наталя часто нездужала. У школі їй порадили звернутися до лікаря. Медики діагностували у дівчини 10,5 тижнів вагітності.
- Речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк розповіла, що тоді до Сергія приїхала поліція. Правоохоронців повідомили про інцидент медики.
- Сергій заявив, що начебто не знав про покарання, передбачене за секс з неповнолітньою.
- Правоохоронці також повідомили, що родина Наталі уже декілька років перебуває на обліку у соціальних служб.
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