Трагедия случилась 6 июля. Предварительно известно, что парень неофициально обслуживал надувной комплекс "Горка", что на пляже в поселке городского типа Кирилловка.

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Трагедия в Кирилловке

В полиции области рассказали, что к ним обратились медики скорой помощи, которые сообщили о смерти мужчины от поражения током.

Правоохранители выяснили, что погибший – мужчина с 1999 года, житель Кривого Рога. В Кирилловке он неофициально работал и обслуживал надувной комплекс "Горка", который установлен на пляже поселка.

При обслуживании этого комплекса мужчину поразило электрическим током. Медики скорой оказывали медицинскую помощь пострадавшему, но мужчина скончался на месте происшествия,

– рассказали в полиции.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту нарушения требований законодательства об охране труда. Следователи начали расследование. В полиции планируют выяснить, кому принадлежит данный развлекательный комплекс, установленный на побережье моря.

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