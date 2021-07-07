Трагедия случилась 6 июля. Предварительно известно, что парень неофициально обслуживал надувной комплекс "Горка", что на пляже в поселке городского типа Кирилловка.
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Трагедия в Кирилловке
В полиции области рассказали, что к ним обратились медики скорой помощи, которые сообщили о смерти мужчины от поражения током.
Правоохранители выяснили, что погибший – мужчина с 1999 года, житель Кривого Рога. В Кирилловке он неофициально работал и обслуживал надувной комплекс "Горка", который установлен на пляже поселка.
При обслуживании этого комплекса мужчину поразило электрическим током. Медики скорой оказывали медицинскую помощь пострадавшему, но мужчина скончался на месте происшествия,
– рассказали в полиции.
Полицейские возбудили уголовное дело по факту нарушения требований законодательства об охране труда. Следователи начали расследование. В полиции планируют выяснить, кому принадлежит данный развлекательный комплекс, установленный на побережье моря.
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