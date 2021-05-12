В Хмельницкой области загружали неработающий трансформатор с помощью крана. Во время этого задели высоковольтную сеть. Мужчину, который находился на прицепе грузовика, убило током.

Трагедия произошла в городе Дунаевцы. Работал погибший на территории одного из частных предприятий.

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Водитель крана по неосторожности задел сеть

Загружал трансформатор на "МАЗ" 52-летний водитель крана. Как отметили в правоохранительных органах, мужчина по собственной неосторожности задел стрелой высоковольтную сеть.

В результате возникло короткое замыкание. В это время в прицепе находился 34-летний водитель грузовика, он и получил смертельный удар током. Пострадавший скончался на месте.

Полиция начала уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. Правоохранители выясняют обстоятельства трагического случая, проводится досудебное расследование.

В Нежине у спасателя не раскрылся парашют

Отметим, что в начале мая в Нежине погиб спасатель. Во время выполнения прыжков у инструктора ГСЧС не раскрылся парашют. Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства трагедии.