Суд в Лиссабоне 10 мая 2021 года приговорил 3 инспекторов SEF за убийство украинца. Защита погибшего Игоря Гоменюка планирует обжаловать приговор из-за слишком маленьких, по его мнению, сроков заключения.

Об этом решении сообщила переводчица адвоката по делу Анна Гуцул. По ее словам, это важно еще и в контексте реформирования системы эмиграции в Португалии.

К теме В Португалии после смерти украинца в аэропорту расформировали государственный орган

Защита убитого Гоменюка требует максимального наказания

Анна Гуцул рассказала, что сторона защиты удовлетворена обвинительным приговором в отношении 3 инспекторов SEF.

"Мы довольны тем, что впервые в Португалии 3 инспекторов SEF (Службы по делам иностранцев и границ – 24 канал) осудили лишением свободы за убийство иностранного гражданина – факт, который произошел в португальском государственном учреждении в аэропорту Лиссабона", – рассказала переводчица.

Несмотря на то, что коллегия судей признала вину агентов очень тяжелой, их не приговорили к максимальному наказанию за преступление – 16 лет в тюрьме.

Виновных осудили на разные сроки:

Луиза Сильву до 9 лет заключения,

Дуарте Лажа и Бруно Совса на 7 лет каждого.

Защита считает это основанием, поэтому планирует обжаловать приговор.

Коротко об убийстве украинца