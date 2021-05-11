Требуют 16 лет тюрьмы: защита убитого в Португалии украинца будет обжаловать приговор
Суд в Лиссабоне 10 мая 2021 года приговорил 3 инспекторов SEF за убийство украинца. Защита погибшего Игоря Гоменюка планирует обжаловать приговор из-за слишком маленьких, по его мнению, сроков заключения.
Источник:"Радіо Свобода"
Об этом решении сообщила переводчица адвоката по делу Анна Гуцул. По ее словам, это важно еще и в контексте реформирования системы эмиграции в Португалии.
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Защита убитого Гоменюка требует максимального наказания
Анна Гуцул рассказала, что сторона защиты удовлетворена обвинительным приговором в отношении 3 инспекторов SEF.
"Мы довольны тем, что впервые в Португалии 3 инспекторов SEF (Службы по делам иностранцев и границ – 24 канал) осудили лишением свободы за убийство иностранного гражданина – факт, который произошел в португальском государственном учреждении в аэропорту Лиссабона", – рассказала переводчица.
Несмотря на то, что коллегия судей признала вину агентов очень тяжелой, их не приговорили к максимальному наказанию за преступление – 16 лет в тюрьме.
Виновных осудили на разные сроки:
- Луиза Сильву до 9 лет заключения,
- Дуарте Лажа и Бруно Совса на 7 лет каждого.
Защита считает это основанием, поэтому планирует обжаловать приговор.
Коротко об убийстве украинца
- В марте 2020 года украинца задержали за попытку въезда в страну без визы. В комнате без камер мужчину избили трое работников миграционной службы. В изоляторе он скончался.
- По данным судебно-медицинской экспертизы, его тело было все покрыто следами избиения. У Игоря осталась жена и двое детей.
- 2 февраля состоялось первое судебное заседание по делу. Трое обвиняемых отрицали свою причастность к преступлению.
- Власти Португалии согласились выплатить денежную компенсацию вдове и детям погибшего Игоря Гоменюка.
- Из-за этого случая в Португалии возник политический резонанс. В отставку ушла глава SEF Криштина Гатойнш и реорганизовали SEF.
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