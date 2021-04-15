В Португалии после смерти украинца в аэропорту расформировали государственный орган
В Португалии расформировали Службу по делам иностранцев и границ. Причиной стали пытки украинца Игоря Гоменюка, от которых он умер.
Источник:Observator
https://24tv.ua/ru/ukrainca_ubili_v_portugalii_inspektory_migracionnoj_sluzhby_detali_incidenta_n1306971Постановление министерства уже ликвидировало SEF (Службу по делам иностранцев и границ). Решение вступает в силу на этой неделе.
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Расформировали государственное ведомство
Вместо этого органа полномочия передадут новообразованной службе по делу иностранцев и их убежища. Ведомство станет центральным органом, которое иерархически структуризируют.
Полномочия бывшего SEF по контролю и охране границ перейдут к Национальной республиканской гвардии, полиции общественной безопасности и судебной полиции.
Реструктуризацию SEF правительство ввело после смерти украинца Игоря Гоменюка в марте 2020 года. Этот случай стал резонансным в стране. Тамошнего министра МВД даже хотели отправить в отставку.
Что известно о смерти украинца в Португалии
- Игоря Гоменюка задержали за попытку въезда в Португалию без визы.
- В комнате без камер мужчину избили трое работников миграционной службы.
- В изоляторе Игорь Гоменюк умер. Сначала сообщили, что причиной стал сердечный приступ.
- Однако после вскрытия оказалось, что все тело Игоря было покрыто побоями.
- У Игоря осталась жена и двое детей.
- 2 февраля состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве украинца Игоря Гоменюка. Трое обвиняемых отрицали свою причастность к преступлению.
- Португалия вызвалась выплатить возмещение семье украинца, которого убили в аэропорту Лиссабона.
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