В Португалии расформировали Службу по делам иностранцев и границ. Причиной стали пытки украинца Игоря Гоменюка, от которых он умер.

https://24tv.ua/ru/ukrainca_ubili_v_portugalii_inspektory_migracionnoj_sluzhby_detali_incidenta_n1306971Постановление министерства уже ликвидировало SEF (Службу по делам иностранцев и границ). Решение вступает в силу на этой неделе.

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Расформировали государственное ведомство

Вместо этого органа полномочия передадут новообразованной службе по делу иностранцев и их убежища. Ведомство станет центральным органом, которое иерархически структуризируют.

Полномочия бывшего SEF по контролю и охране границ перейдут к Национальной республиканской гвардии, полиции общественной безопасности и судебной полиции.

Реструктуризацию SEF правительство ввело после смерти украинца Игоря Гоменюка в марте 2020 года. Этот случай стал резонансным в стране. Тамошнего министра МВД даже хотели отправить в отставку.

Кстати. В начале декабря 2020 года глава Службы по делам иностранцев и границ Португалии Криштина Гатоеш подала в отставку. Впрочем, в ведомстве тогда не связали ее отставку с трагедией. В то же время один из депутатов от оппозиционной PSD Рикардо Лейте отметил, что это произошло именно из-за пыток украинца.

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