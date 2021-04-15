У Португалії розформували Службу в справах іноземців та кордонів. Причиною стало катування українця Ігоря Гоменюка, від яких він помер.

Постанова міністерства вже ліквідувала SEF (Службу в справах іноземців та кордонів). Рішення набирає чинності цього тижня.

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Розформували державне відомство

Замість цього органу повноваження передадуть новоутвореній Службі у справі іноземців і їхнього притулку. Відомство стане центральним органом, яке ієрархічно структуризують.

Повноваження колишнього SEF щодо контролю і охорони кордонів перейдуть до Національної республіканської гвардії, поліції громадської безпеки та судової поліції.

Реструктуризацію SEF уряд запровадив після смерті українця Ігоря Гоменюка в березні 2020 року. Цей випадок став резонансним у країні. Тамтешнього міністра МВС навіть хотіли відправити у відставку.

До речі. На початку грудня 2020 року глава Служби у справах іноземців та кордонів Португалії Кріштіна Гатоеш подала у відставку. Втім, у відомстві тоді не пов'язали її відставку з трагедією. Водночас один з депутатів від опозиційної партії PSD Рікардо Лейте зазначив, що це сталося саме через катування українця.

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