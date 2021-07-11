Напуганные туристы фиксируют рой насекомых на видео и жалуются на многочисленные укусы.
Важно Трагедия в курортной Кирилловке: молодого парня убило током
В комментариях украинцы рассказали, что комары на Азовском море в этом году кусают даже днем. Кроме этого, от нашествия насекомых страдает не только Кирилловка, но и Бердянск и Арабатская стрелка. Зато ситуация в Приморске несколько лучше.
Отдыхающие просто в отчаянии ведь кроме медуз и морских блох, которые также доставляют немало неудобств, приходится терпеть еще и комаров.
Пользователи в сети предположили, что местные власти Кирилловки не травят насекомых, именно поэтому их количество постоянно растет.
Что пишут в комментариях
- "Ездили в прошлом месяце. Один вечер было просто жесть, в уши залетали".
- "Каждый год так".
- "Медузы, морские блохи, комары, божьи коровки... Жесть, а не отдых".
- "В прошлом году тоже так было пару дней, потом исчезли".