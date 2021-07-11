Напуганные туристы фиксируют рой насекомых на видео и жалуются на многочисленные укусы.

Важно Трагедия в курортной Кирилловке: молодого парня убило током

В комментариях украинцы рассказали, что комары на Азовском море в этом году кусают даже днем. Кроме этого, от нашествия насекомых страдает не только Кирилловка, но и Бердянск и Арабатская стрелка. Зато ситуация в Приморске несколько лучше.

Отдыхающие просто в отчаянии ведь кроме медуз и морских блох, которые также доставляют немало неудобств, приходится терпеть еще и комаров.

Обратите внимание! Количество насекомых могло увеличиться из-за регулярных дождей и влажной погоды. Как известно, самки насекомых откладывают яйца в воду, где личинки развиваются, питаются и превращаются во взрослых особей.

Пользователи в сети предположили, что местные власти Кирилловки не травят насекомых, именно поэтому их количество постоянно растет.

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