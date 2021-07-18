В одном из крупнейших и самых популярных курортов Запорожья – Кирилловке – медузы усеяли берег. От их укусов пострадала девочка.

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Медузы покусали ребенка

Как сообщают местные СМИ, семья из Мелитополя приехала на отдых в Кирилловку. Ребенок играл в море, а когда вышел, родные заметили красные пятна. Со временем они растянулись по всему телу. Они утверждают, что именно укусы медузы вызвали аллергическую реакцию.



Покрасневшая спина девочки после купания в Азовском море / Фото mv.org.ua

Отдыхающие отмечают: вода в Азовском море кое-где напоминает желейную массу. Медуз в жару чрезвычайно много и они жалят пловцов.

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Чтобы помочь ребенку, испытали много разных средств, но аллергическую реакцию удалось преодолеть не сразу, говорят родители.

Владельцам баз отдыха специалисты посоветовали сдерживать нашествие медуз с помощью установки барьерных сеток возле песчаных пляжей.

Напомним: недавно в Кирилловке сняли настоящее торнадо из комаров. Напуганные туристы фиксировали рой насекомых на видео и жаловались на многочисленные укусы.

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