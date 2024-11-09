Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Окупанти запустили ворожі безпілотники з північного-східного напрямку.
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Кілька груп БпЛА фіксують над Чернігівщиною, цілі прямують у західному напрямку.
БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
Монітори повідомили про БпЛА, які рухаються з Сумщини на Полтавщину, а незабаром – про групу ворожих безпілотників на Сумщині, що направляються на Чернігівщину.
На Сумщині оголосили загрозу ударних БпЛА.
Також Повітряні сили повідомили про групу ворожих безпілотників на Сумщині, що рухаються в напрямку Чернігівщини, а о 14:20 – про БпЛА, що прямують у бік Полтавщини (Лубни).