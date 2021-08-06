Косуля напала на не менее 4 человек. После многочисленных жалоб животное у семьи забрали.

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Дикая косуля жила в семье более года

Более года назад мужчина нашел в лесу травмированную косулю. Он решил помочь животному и забрал ее домой. Косулю назвали Бэмби. Сначала она жила в доме вместе с детьми, а потом переселилась в конюшню.

Он (Бемби – 24 канал) спал целую зиму с детьми на диване. У него был отдельный диван. Так научили его,

– рассказала владелица косули.

Однако впоследствии он сам научился открывать калитку и несколько раз убегал. Когда у косули выросли рожки, она стала довольно агрессивной и начала нападать на людей.

Бемби жил в детской комнате / Скриншот видео ТСН

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Косуля выросла и стала агрессивной

Бемби травмировал не менее 4 человек, среди которых были и дети.

"Избил мне дочку на почках, на ножке, на груди. Она вся была в синяках. Ребенок не мог на второй день ни встать с кровати, ни есть", – отметила мама пострадавшей девочки.

Староста Станиславчицкого округа Владимир Ясинский получил на косулю 4 жалобы, поэтому он решил вмешаться.

"Этот козлик уже большой. Он уже защищает свою территорию. Соответственно он уже начинает быть таким агрессивным", – добавил мужчина.

Бемби вырос и начал нападать на людей / Скриншот видео ТСН

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Косулю выпустят в лес

После длительных переговоров семья все же решила добровольно отдать косулю в охотничье хозяйство. Когда Бэмби забирали, мама отправила младших детей гулять, чтобы они не плакали. Однако сама женщина не смогла сдержать слез.

Косулю поместили в машину и вывезли в огромный вольер. Сейчас Бемби будет жить на двух гектарах огороженной территории. Когда животное адаптируется, вольер откроют и оно сможет уйти в лес.

Руководитель охотничьего хозяйства Андрей Яремчук отметил, что диких животных ни в коем случае нельзя забирать из леса домой. Ведь потом на свободе оно не выживет, без предварительной реабилитации.

Оно привыкло к домашним собакам, к детям, к людям, которые уважают, заботятся и ухаживают. Попадая в природу, такое животное совсем не адаптировано и может легко стать добычей бродячих собак, лис, других хищников,

– заметил Яремчук.

Даже, если животное травмировано, не следует забирать его домой. Лучше вызвать ветеринара или лесника. Они смогут посоветовать, что делать со зверушкой.