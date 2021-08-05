Бешенство является смертельным, если не ввести антирабическую вакцину до 14 дня после укуса. Чаще всего человек может заразиться этой опасной болезнью от кошек, собак, лисиц и волков.

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В Червонограде ввели карантин из-за бешенства у кота

В июле медики подтвердили бешенство у кота из Междуречья. Этот случай стал первым за последние 10 лет на территории Червонограда. Животное лечили в райцентре, а бешенство диагностировали только после его гибели.

Этот случай обсудили на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии во Львовском облсовете. Территории Червонограда и Междуречья с прилегающими к ним землями объявили опасными из-за бешенства. Там с 30 июля ввели карантинные ограничения. Угрожающей зоной также определили поселок Горняк с прилегающими к нему полями, угодьями, пастбищами и урочищами.

В 2016 году на территории бывшего Сокальского района зарегистрировали 8 случаев бешенства.

Дубрава – 2 собаки;

Домашов – кот;

Селец – кот;

Низы – лис и собака;

Волсвин – кот;

Савчин – кот.

В 2017 году в селе Селец бешенство обнаружили у кота. А в следующем году в селе Хливчаны также инфицировался кот, а в Волсвини – корова.

Что такое бешенство?

Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и человека, которое вызывает нейротропный вирус Rabies. У больного развивается своеобразный энцефалит со стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае промедления с оказанием медицинской помощи смерть больного неизбежна. В медицинской литературе других стран болезнь известна как рабиес у животных и гидрофобия у людей.

Пути заражения бешенством

Человек может заразиться бешенством от инфицированного животного через укус, царапину, микроповреждения кожи и попадание зараженной слюны на слизистые оболочки.

Контактным способом людей чаще всего инфицируют коты и собаки, а в дикой природе – лисы и волки.

Особенно опасными являются бездомные животные, в частности собаки. Для них укус является инстинктивной реакцией для защиты территории, членов стаи или получения пищи.

Также ученые доказали, что бешенством можно заразиться аэрогенно-контактно. Тогда вирус попадает в организм через конъюнктивы и слизистую ротоглотки.

Чтобы избежать укуса, следует остерегаться бездомных и диких животных, которые не боятся сами подойти к человеку.

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Симптомы бешенства

Инкубационный период бешенства у человека обычно длится 1 – 3 месяца. Время может варьироваться от одной недели до года, в зависимости от ряда факторов:

Места, количества и глубины укусов. Самыми опасными являются укусы в лицо и голову.

Количества и активности вируса, попавшего в рану.

Возраста пострадавшего. Дети обычно уязвимее взрослых.

Первоначальными симптомами бешенства являются повышение температуры и боль. Также человек может испытывать необычное или необъяснимое покалывание, пощипывание или жжение в месте повреждения. После появления симптомов болезнь практически всегда заканчивается смертью. Когда вирус распространяется по центральной нервной системе, развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.

В 96 – 99% случаев укусов возникновение заболевания предотвращает антирабическая вакцина. Она является эффективной лишь если начать курс не позднее 14 дня с момента укуса. Однако курс иммунизации назначают даже через несколько месяцев после контакта с больным бешенством животным.

Антитела у человека появляются через 12 – 14 дней, а их максимальные уровни достигаются через 30 – 40 дней. Иммунитет вырабатывается примерно через 2 недели после окончания курса вакцинации и остается действенным в течение года. Бешенства можно полностью избежать, если после укуса пострадавший получит необходимую медицинскую помощь.

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Как действовать при укусе животного