Об инциденте сообщили правоохранителям. Заместитель руководителя отдела коммуникации управления Нацполиции в Херсонской области Виталий Байдаров подтвердил: вызов с просьбой поймать крокодила действительно был.
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Крокодил был в озере на месте песчаного карьера
Поступила информация от местных органов власти о том, что двое отдыхающих сообщили, что они видели крокодила в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера,
– рассказал Байдаров.
Рептилию искать долго не пришлось: морда торчала из воды. Длина крокодила достигала полутора метров. На помощь полицейским пришла Геническая аварийно-спасательная служба. Хищника вытащили с помощью сеток, однако он был уже мертвым. Причину смерти определят ветеринары.
Возможно, крокодила потерял пляжный фотограф
Между тем, пишет УНИАН, по информации директора сафари-парка на Арабатской Стрелке Алексей Гетти, сейчас здесь находится выставка крокодилов. Однако об исчезновении живого экспоната они не заявляли. Возможно, рептилию потерял пляжный фотограф.