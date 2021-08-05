Про інцидент повідомили правоохоронців. Заступник керівника відділу комунікації управління Нацполіції на Херсонщині Віталій Байдаров підтвердив: виклик з проханням впіймати крокодила справді був.
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Крокодил був в озері на місці піщаного кар'єру
Надійшла інформація від місцевих органів влади про те, що двоє відпочивальників повідомили, що вони бачили крокодила у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар'єру,
– розповів Байдаров.
Рептилію шукати довго не довелось: морда стирчала з води. Довжина крокодила сягала півтора метра. На допомогу поліцейським прийшла Генічеська аварійно-рятувальна служба. Хижака витягнули з допомогою сіток, проте він був уже мертвим. Причину смерті визначать ветеринари.
Можливо, крокодила загубив пляжний фотограф
Тим часом, пише УНІАН, за інформацією директора сафарі-парку на Арабатській Стрілці Олексій Гетти, нараз тут перебуває виставка крокодилів. Проте про зникнення живого експоната вони не заявляли. Можливо, рептилію загубив пляжний фотограф.