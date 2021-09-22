Першим на сполох забив користувач Дмитро Беззубченко. За словами хлопця, пес стояв прив'язаним біля магазину АТБ впродовж кількох годин з 10:00.

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Хазяїн зрадив друга, бо хотів спати

У коментарях під дописом місцеві мешканці зазначили, що хазяїн чотирилапого нібито спеціально залишив його на вулиці, бо хотів поспати. За їхніми словами, чоловік сам це підтвердив. Крім того, на огляді у ветеринара з'ясувалося, що собака не їв упродовж трьох останніх днів.



Під Києвом чоловік залишив свого голодного лабрадора під магазином / Фото фейсбук "Софіївська Борщагівка"

Пес усе ж повернувся до горе-господара

За долю лабрадора переживало багато містян. Так, небайдужі навіть викликали на місце події спеціальну службу. Однак вона дорогою потрапила в аварію. Відтак собаку забрали хлопець з дівчиною. Спершу хазяїн був не проти цього, але згодом все ж нібито забрав зрадженого улюбленця.

Схожий випадок

У місті Васильків на Київщині сусіди поскаржилися на жінку, яка утримувала в квартирі 69 домашніх тварин. Зокрема, 41 собака та 28 котів мешкали без належних санітарних умов в неймовірній тісноті – всіх тварин громадянка тримала в одній кімнаті.