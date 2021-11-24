По словам зоозащитницы Ярославы Кобы, к ее организации обратились волонтеры, которые рассказали об ужасах, происходящих в приюте в селе Повара. Владелица "Лоры" Яна Ренк якобы избивала и морила животных голодом.

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Активистов насторожило, что приют закрытого типа, а посетителей внутрь не пускают. Помощь для деятельности владелица принимала только в виде финансовых пожертвований на банковскую карточку.

Животные доживали последние дни

Чтобы проверить работу приюта, волонтер Анна Музыка написала заявление в полицию. Когда вместе с полицейскими и ветеринарами защитники животных приехали в "Лору", владелица долгое время отказывалась открывать дверь.

Полицейским пришлось ломать замок, чтобы попасть внутрь. Там все увидели ужасную картину.

Один пес лежал мертвым в вольере. Более 70 собак нуждались в срочном лечении. Другие, с ранами на теле и торчащими костями, доживают свои последние дни.

Сотня животных стала заложниками человеческой жестокости и желания наживы. Ведь, повторяю на содержание животных, Яне ежемесячно поступали немалые суммы от неравнодушных, вот только до собак они почему-то не доходили,

– подчеркнула активистка.

Правоохранители открыли уголовное производство по жестокому обращению с животными. С владельцем помещения, где работал приют, организация URSA заключила новый договор, то же, отныне заведение может стать свободным для посещения людей. Впрочем, Яна Ренк якобы не собирается выезжать с территории.

Также волонтеры попросили о финансовой помощи, поскольку лечение собак и превращение псевдоприюта в заведение европейского типа требует немалых средств.

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