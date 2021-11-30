Як зазначили зоозахисники з UAnimals, організатори мітингу хотіли нібито показати місцевій владі, що людей перевозять у маршрутках як худобу. Втім, при цьому "активісти" познущалися з тварин.

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Овець привезли на акцію у маршрутці в жорстокий та жахливий спосіб.

Креатив, який пробив дно

Зоозахисники наголосили на тому, що тварини не мають бути декором для фото чи відео. Їх не можна використовувати у подібних акціях.

Внаслідок жорстокого поводження з тваринами поліцейські склали протокол щодо організаторів протесту.

Овець вилучили та передали на перетримку до зоопарку Києва.

Там тварин оглянуть та, за потреби, полікують.



Ми дякуємо Національній поліції України, Шевченківському управлінню поліції у Києві та зокрема Володимиру Катруші за правильне рішення й важливі кроки для порятунку тварин! Пам’ятаймо, що кожне життя цінне!

– підкреслили в UAnimals.

Вкрай жорстоке поводження з тваринами з боку поліцейських, які підіймали овець за шкуру та ноги й волочили їх асфальтом, зоозахисники не прокоментували.



Вилучення тварин поліцейськими відбувалося у досить жахливий спосіб / Фото "Інформера"