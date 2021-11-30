Як зазначили зоозахисники з UAnimals, організатори мітингу хотіли нібито показати місцевій владі, що людей перевозять у маршрутках як худобу. Втім, при цьому "активісти" познущалися з тварин.
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Овець привезли на акцію у маршрутці в жорстокий та жахливий спосіб.
Креатив, який пробив дно
- Зоозахисники наголосили на тому, що тварини не мають бути декором для фото чи відео. Їх не можна використовувати у подібних акціях.
- Внаслідок жорстокого поводження з тваринами поліцейські склали протокол щодо організаторів протесту.
- Овець вилучили та передали на перетримку до зоопарку Києва.
- Там тварин оглянуть та, за потреби, полікують.
Ми дякуємо Національній поліції України, Шевченківському управлінню поліції у Києві та зокрема Володимиру Катруші за правильне рішення й важливі кроки для порятунку тварин! Пам’ятаймо, що кожне життя цінне!
– підкреслили в UAnimals.
Вкрай жорстоке поводження з тваринами з боку поліцейських, які підіймали овець за шкуру та ноги й волочили їх асфальтом, зоозахисники не прокоментували.
Вилучення тварин поліцейськими відбувалося у досить жахливий спосіб / Фото "Інформера"