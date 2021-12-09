Активісти зазначили, що представники Tattoo Lamarch Studio у Києві показали найтупіший приклад реклами та мають втратити всіх клієнтів до останнього. В такий спосіб обурені вчинком зловмисників висловили своє незадоволення жорстоким поводженням з тваринами.

Дивіться також Київська тату-студія вирішила хайпонути та нібито набила велике тату на спині живої свині

Крім того, провести аналогічну акцію пообіцяли й безпосередньо у Києві.

Закрили акаунт та заблоковані інстаграмом



Акаунт Tattoo Lamarch Studio в інстаграмі наразі виглядає так / Скриншот з інстаграму

Власники тату-салону вирішили хайпонути та запустили скандальну рекламу, в якій розповідали про наміри набити найбільшій свині в Україні татуювання.

Згодом зловмисники з захопленням казали про те, що "били всю ніч, а тварина це якось витримала".

Тату-майстри з Lamarch Studio позували зі зв'язаною свинею.

Втім, замість великої кількості нових підписників та клієнтів зловмисники отримали лише масові скарги на публікацію забороненого контенту. Станом на 9 грудня частину акаунтів мережі видалив інстаграм. Інші сторінки закрили самі власники.



На жаль, нікого з "героїв" фото з бідолашною твариною не було. Небайдужі громадяни залишили для них послання у вигляді написів та червоної фарби яка символізує страждання тварин,

– зазначив одеський активіст Дем'ян Ганул.

У поліції Києва інцидент поки що ніяк не прокоментували. Відомо, що зоозахисники писали заяви щодо порушення закону ще 8 грудня.

Чи працює тату-салон у столиці після цієї неадекватної та жорстокої рекламної акції, невідомо.

Дивіться відео приходу активістів до Tattoo Lamarch Studio в Одесі: